Варшава опровергает нарушение вертолётом ВВС Польши границы с Белоруссией

Польская сторона отвергает обвинения Белоруссии в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования генштаба ВС Польши.

"Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолётом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полётом и радиолокационных станций — такого события не произошло", — говорится в заявлении ведомства.

Между тем временному поверенному в делах Польши в Белоруссии уже был заявлен решительный протест из-за произошедшего инцидента. В МИД республики потребовали от Варшавы провести расследование и отчитаться о результатах.

"В МИД вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения [границы] польским вертолётом 28 сентября", — заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.