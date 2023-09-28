Варшава опровергает нарушение вертолётом ВВС Польши границы с Белоруссией
Польская сторона отвергает обвинения Белоруссии в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования генштаба ВС Польши.
"Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолётом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полётом и радиолокационных станций — такого события не произошло", — говорится в заявлении ведомства.
Между тем временному поверенному в делах Польши в Белоруссии уже был заявлен решительный протест из-за произошедшего инцидента. В МИД республики потребовали от Варшавы провести расследование и отчитаться о результатах.
"В МИД вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения [границы] польским вертолётом 28 сентября", — заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что польский вертолёт дважды вошёл в воздушное пространство республики и углубился на расстояние сначала до полутора километров, а затем на 300 метров. В связи с этим белорусские военные подняли в воздух дежурную авиацию.
Похожий инцидент произошёл 1 сентября. Тогда Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что летевший на малой высоте вертолёт ВВС Польши пересёк госграницу в Гродненской области и углубился на территорию республики на 1200 метров. Минск потребовал от Варшавы объяснений в связи с произошедшим, получив в ответ обещание разобраться в причинах инцидента. Позже Польша обвинила Белоруссию во лжи.
Кадр из видео Telegram / Пограничный комитет Беларуси