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28 сентября, 17:44

Варшава опровергает нарушение вертолётом ВВС Польши границы с Белоруссией

Польская сторона отвергает обвинения Белоруссии в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования генштаба ВС Польши.

"Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолётом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полётом и радиолокационных станций — такого события не произошло", — говорится в заявлении ведомства.

Между тем временному поверенному в делах Польши в Белоруссии уже был заявлен решительный протест из-за произошедшего инцидента. В МИД республики потребовали от Варшавы провести расследование и отчитаться о результатах.

"В МИД вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения [границы] польским вертолётом 28 сентября", — заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии.

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Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что польский вертолёт дважды вошёл в воздушное пространство республики и углубился на расстояние сначала до полутора километров, а затем на 300 метров. В связи с этим белорусские военные подняли в воздух дежурную авиацию.

Похожий инцидент произошёл 1 сентября. Тогда Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что летевший на малой высоте вертолёт ВВС Польши пересёк госграницу в Гродненской области и углубился на территорию республики на 1200 метров. Минск потребовал от Варшавы объяснений в связи с произошедшим, получив в ответ обещание разобраться в причинах инцидента. Позже Польша обвинила Белоруссию во лжи.

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Кадр из видео Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Наталья Исакова
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