Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года

В Госдуму Российской Федерации внесён проект федерального бюджета на следующие три года. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной думы", — рассказали в пресс-службе кабмина.