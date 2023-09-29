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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 13:51

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года

В Госдуму Российской Федерации внесён проект федерального бюджета на следующие три года. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной думы", — рассказали в пресс-службе кабмина.

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Ранее Лайф писал о том, что Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года — с 2024-го по 2026-й. Самыми приоритетными направлениями в проекте бюджета стали соцподдержка уязвимых категорий граждан, повышение обороноспособности России, а также технологическое развитие и интеграция новых регионов.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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