Без него не раздуплиться: Отмечаем Международный день кофе Международный день кофе — повод уделить несколько минут любимому напитку, раствориться в его аромате и насыщенном вкусе. В России этот праздник отметят 1 октября. А что в других странах? Всё об истории и традициях Дня кофе — в материале Life.ru. 30 сентября, 21:01 1 октября в разных странах отмечают День кофе. Фото © freestocks / Unsplash

Утро начинается с кофе! Не всё бодрит по утрам так же, как кофеин, поэтому многие прибегают именно к этому напитку, чтобы как следует подзарядиться после пробуждения и быть готовым выполнять поставленные на предстоящий день задачи. Разве у такого популярного и важного напитка не может не быть своего праздника?

Когда отмечается Международный день кофе

На самом деле единой даты у этого праздника нет, по всему миру его отмечают в разные дни. Выбор даты осуществлялся произвольно — исходя из внутренней жизни страны. Чаще всего встречается дата 1 октября — её установила Международная кофейная организация, потому что в этот день в большинстве стран-производителей начинают собирать урожай кофейных зёрен, но бывают и исключения. Например, День турецкого кофе отмечается 5 декабря, в Колумбии День кофе — 27 июня, в Эфиопии (на родине кофе) — 29 сентября. Итальянцы отмечают этот праздник 17 апреля и называют его Днём эспрессо.

История праздника

В 1983 году Япония провела первый праздник, посвящённый кофе. Идея была принята и другими странами, которые начали тоже его отмечать, но в разные дни. И только в 2014 году Международная кофейная организация учредила Международный день кофе, который объединил все страны в едином праздновании. В настоящее время Международный день кофе отмечается в 75 странах. Хотя в некоторых государствах этот праздник до сих пор имеет две даты: свою изначальную и международную.

Виды и сорта кофе. Какие они бывают и сколько их существует. Видео © YouTube / BRAVOS COFFEESHOP

Интересные факты о кофе

Вначале для приготовления напитка использовали сырые ягоды. Потом научились определять созревшие плоды, высушивать их и использовать только мякоть.

Древние арабы использовали смешанные с жиром и молоком кофейные зёрна в виде шариков как общеукрепляющее средство.

Первый специализированный магазин кофе открыли в 1475 году в Константинополе. Там же спустя почти столетие появилась первая общественная кофейня.

Первая попытка запретить употребление напитка произошла в Османской империи в 1511 году.

В России долгое время кофе считался лекарством от мигрени и других заболеваний.

Первое кофейное заведение на Руси открылось в 1703 году.

Как отмечают Международный день кофе в России

Россия не осталась в стороне от этого праздника и тоже отмечает его 1 октября. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые кофе. Например, можно посетить кофейни или магазины, где продаются различные сорта кофе и аксессуары для его приготовления. Также проводятся конкурсы на лучший рецепт кофе или презентацию его полезных свойств.

В некоторых городах России проводятся фестивали кофе, на которых можно попробовать различные виды кофе и узнать больше об истории этого напитка. Кроме того, многие компании проводят акции и делают скидки на свою продукцию, связанную с кофе.

Авторы Андрей Ананьев