Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Нагорный Карабах
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Конгресс пошёл по пути отказа в помощи Украине во избежание шатдауна

Один человек ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Баку заявил об убийстве азербайджанского военного армянским снайпером

Почти 40 оборонных предприятий Украины повреждено при ракетных ударах России

Новак сообщил о снижении цен на бензин и дизель на 16–20%

Медведев исключил завершение СВО до освобождения исконно русских земель

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев

ВС РФ пресекли попытку высадки бойцов ВСУ на острове Большой Потёмкин

В районе порта под Одессой прогремел взрыв

Севший под Новосибирском A320 может покинуть поле своим ходом

Без него не раздуплиться: Отмечаем Международный день кофе

Международный день кофе — повод уделить несколько минут любимому напитку, раствориться в его аромате и насыщенном вкусе. В России этот праздник отметят 1 октября. А что в других странах? Всё об истории и традициях Дня кофе — в материале Life.ru.

30 сентября, 21:01
<p>1 октября в разных странах отмечают День кофе. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/uz4SEaiVWfM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://unsplash.com/photos/IoMsTVPaDS0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freestocks / Unsplash</a></p>

1 октября в разных странах отмечают День кофе. Фото © freestocks / Unsplash

Утро начинается с кофе! Не всё бодрит по утрам так же, как кофеин, поэтому многие прибегают именно к этому напитку, чтобы как следует подзарядиться после пробуждения и быть готовым выполнять поставленные на предстоящий день задачи. Разве у такого популярного и важного напитка не может не быть своего праздника?

Когда отмечается Международный день кофе

На самом деле единой даты у этого праздника нет, по всему миру его отмечают в разные дни. Выбор даты осуществлялся произвольно — исходя из внутренней жизни страны. Чаще всего встречается дата 1 октября — её установила Международная кофейная организация, потому что в этот день в большинстве стран-производителей начинают собирать урожай кофейных зёрен, но бывают и исключения. Например, День турецкого кофе отмечается 5 декабря, в Колумбии День кофе — 27 июня, в Эфиопии (на родине кофе) — 29 сентября. Итальянцы отмечают этот праздник 17 апреля и называют его Днём эспрессо.

"Теряем вкус": Диетолог рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

"Теряем вкус": Диетолог рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

История праздника

В 1983 году Япония провела первый праздник, посвящённый кофе. Идея была принята и другими странами, которые начали тоже его отмечать, но в разные дни. И только в 2014 году Международная кофейная организация учредила Международный день кофе, который объединил все страны в едином праздновании. В настоящее время Международный день кофе отмечается в 75 странах. Хотя в некоторых государствах этот праздник до сих пор имеет две даты: свою изначальную и международную.

Виды и сорта кофе. Какие они бывают и сколько их существует. Видео © YouTube / BRAVOS COFFEESHOP

Интересные факты о кофе

  • Вначале для приготовления напитка использовали сырые ягоды. Потом научились определять созревшие плоды, высушивать их и использовать только мякоть.
  • Древние арабы использовали смешанные с жиром и молоком кофейные зёрна в виде шариков как общеукрепляющее средство.
  • Первый специализированный магазин кофе открыли в 1475 году в Константинополе. Там же спустя почти столетие появилась первая общественная кофейня.
  • Первая попытка запретить употребление напитка произошла в Османской империи в 1511 году.
  • В России долгое время кофе считался лекарством от мигрени и других заболеваний.
  • Первое кофейное заведение на Руси открылось в 1703 году.
Врач рассказал, сколько чашек кофе в день вызовут у вас варикоз, атеросклероз и приступы паники

Врач рассказал, сколько чашек кофе в день вызовут у вас варикоз, атеросклероз и приступы паники

Как отмечают Международный день кофе в России

Россия не осталась в стороне от этого праздника и тоже отмечает его 1 октября. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые кофе. Например, можно посетить кофейни или магазины, где продаются различные сорта кофе и аксессуары для его приготовления. Также проводятся конкурсы на лучший рецепт кофе или презентацию его полезных свойств.

В некоторых городах России проводятся фестивали кофе, на которых можно попробовать различные виды кофе и узнать больше об истории этого напитка. Кроме того, многие компании проводят акции и делают скидки на свою продукцию, связанную с кофе.

Россиянам объяснили, почему кофе бодрит не всех

Россиянам объяснили, почему кофе бодрит не всех

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!