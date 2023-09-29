В Депздраве ответили на пять самых популярных вопросов о вакцинации от гриппа

Главный специалист Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников ответил на главные вопросы об осенней вакцинации от гриппа. В частности, он рассказал, где можно сделать прививку.

По словам Тяжельникова, вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Однако посещать её вовсе не обязательно. В Москве работает 16 мобильных пунктов вакцинации около нескольких станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Ещё прививку можно сделать в самом сердце столицы — в центре вакцинации в ГУМе. Вся необходимая информация о пунктах вакцинации размещена на сайте Депздрава.

"Грипп — очень коварное острое вирусное заболевание, которое опасно тяжестью течения. Оно может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией, обострением имеющихся хронических заболеваний и даже летальным исходом. В группе риска находятся пожилые люди, больные с хроническими патологиями, иммунными заболеваниями, беременные, маленькие дети", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Вакцинация занимает всего 10–15 минут, отметил Тяжельников. Сначала пациенты проходят осмотр у врача-терапевта. Если всё хорошо, то подписывают информированное согласие. Затем медсестра предупреждает о возможной реакции организма на прививку. Следом делается инъекция в мышцу, после чего человеку предлагают остаться в кабинете под присмотром — проверить, будут ли побочные эффекты от прививки.

К противопоказаниям к вакцинации относится аллергия на компоненты текущей и прошлой вакцины. Также эксперт советует воздержаться от вакцинации на две-четыре недели при ОРВИ с высокой температурой и при обострении хронических заболеваний. Среди побочных эффектов Тяжельников выделяет головную, мышечную боль, слабость и потливость.

Главный специалист Депздрава по первичной медико-санитарной помощи подчеркнул, что невозможно заразиться гриппом после прививки. Вакцина изготавливается с помощью ослабленных или убитых вирусов или за счёт части вирусов, которые формируют иммунитет к болезни. Для развития иммунного ответа обычно уходит две-три недели.