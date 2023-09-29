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29 сентября, 16:15

В Депздраве ответили на пять самых популярных вопросов о вакцинации от гриппа

Депздрав: В Москве прививку от гриппа делают в 16 мобильных пунктах вакцинации

Главный специалист Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников ответил на главные вопросы об осенней вакцинации от гриппа. В частности, он рассказал, где можно сделать прививку.

По словам Тяжельникова, вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления. Однако посещать её вовсе не обязательно. В Москве работает 16 мобильных пунктов вакцинации около нескольких станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Ещё прививку можно сделать в самом сердце столицы — в центре вакцинации в ГУМе. Вся необходимая информация о пунктах вакцинации размещена на сайте Депздрава.

"Грипп — очень коварное острое вирусное заболевание, которое опасно тяжестью течения. Оно может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией, обострением имеющихся хронических заболеваний и даже летальным исходом. В группе риска находятся пожилые люди, больные с хроническими патологиями, иммунными заболеваниями, беременные, маленькие дети", сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Эпидемиолог назвал прививки, которые нужно делать в детстве и во взрослом возрасте

Эпидемиолог назвал прививки, которые нужно делать в детстве и во взрослом возрасте

Вакцинация занимает всего 10–15 минут, отметил Тяжельников. Сначала пациенты проходят осмотр у врача-терапевта. Если всё хорошо, то подписывают информированное согласие. Затем медсестра предупреждает о возможной реакции организма на прививку. Следом делается инъекция в мышцу, после чего человеку предлагают остаться в кабинете под присмотром — проверить, будут ли побочные эффекты от прививки.

К противопоказаниям к вакцинации относится аллергия на компоненты текущей и прошлой вакцины. Также эксперт советует воздержаться от вакцинации на две-четыре недели при ОРВИ с высокой температурой и при обострении хронических заболеваний. Среди побочных эффектов Тяжельников выделяет головную, мышечную боль, слабость и потливость.

Главный специалист Депздрава по первичной медико-санитарной помощи подчеркнул, что невозможно заразиться гриппом после прививки. Вакцина изготавливается с помощью ослабленных или убитых вирусов или за счёт части вирусов, которые формируют иммунитет к болезни. Для развития иммунного ответа обычно уходит две-три недели.

Врач рассказала, кому нужно обязательно привиться от гриппа

Врач рассказала, кому нужно обязательно привиться от гриппа

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, почему россиянам необходимо сделать прививку от гриппа. По его словам, если человек вакцинировался в прошлом году, сейчас он не застрахован от заражения. Дело в том, что перенесённая инфекция, а также вакцинация от гриппа имеют низкий срок воздействия на иммунитет. Защита сохраняется до года, а то и меньше.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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