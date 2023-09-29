"Последний день лета": Москвичам рассказали, когда начнётся по-настоящему холодная осень

По его словам, в субботу столбики термометров поднимутся до 22 градусов, будет солнечно, без осадков. А уже в воскресенье пойдёт холодный фронт — местами ожидается кратковременный дождь и ветер порывами до 15 метров в секунду. Воздух в столице в этот выходной прогреется только до +16 °С. Про тепло можно будет забыть и в понедельник, 2 октября, — прогнозируется небольшой дождь, ночью будет до 9 градусов, днём — до 18. Такая же погода ожидается и во вторник.