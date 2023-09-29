"Последний день лета": Москвичам рассказали, когда начнётся по-настоящему холодная осень
Синоптик Цыганков: С 1 октября в Москве резко начнётся осень
Завтра, 30 сентября, будет "последний день лета", потому что 1 октября резко начнётся по-настоящему холодная осень. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, в субботу столбики термометров поднимутся до 22 градусов, будет солнечно, без осадков. А уже в воскресенье пойдёт холодный фронт — местами ожидается кратковременный дождь и ветер порывами до 15 метров в секунду. Воздух в столице в этот выходной прогреется только до +16 °С. Про тепло можно будет забыть и в понедельник, 2 октября, — прогнозируется небольшой дождь, ночью будет до 9 градусов, днём — до 18. Такая же погода ожидается и во вторник.
"В среду давление немного вырастет, переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный. Ночью — +7…+12 °С, днём — +16…+21 °С. В четверг, 5 октября, — переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +7…+12 °С, днём —+10…+15 °С", — отметил Цыганков в беседе с RT, добавив, что температура ожидается выше нормы.
В октябре россиянам надо подготовиться не только к похолоданию, но и к "барической депрессии". Что это такое и как от неё защититься, Лайф рассказывал здесь.
LIFE / Владимир Суворов