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29 сентября, 17:12

"Продукт западной пропаганды": Токаева уличили в попытке усидеть на всех стульях сразу

Политобозреватель Перла: Токаев пытается усидеть на всех стульях сразу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сначала сказал, что страна будет соблюдать санкции против РФ, а потом заявил, что государство не является анти-Россией, пытается усидеть на всех стульях сразу и работает в интересах Запада. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Эксперт полагает, что Токаев просто "не понимает, кто победит" в противостоянии с Западом и что в таком случае будет с Казахстаном. Сейчас политик, по мнению специалиста, пытается сделать для своей страны что-то хорошее и обеспечить мирное будущее. Причём это является лучшим вариантом оценки происходящего, убеждён политобозреватель.

"Худший вариант я сформулировал бы так: Токаев — продукт 35 лет западной пропаганды. Он не верит в победу России над Западом. Не способен в это поверить. И действует исходя из своего понимания неизбежности нашего поражения", — отметил он.

Перла считает, что России в любом случае надо перестраивать отношения с Казахстаном, причём делать это нужно исходя из принципиального неравноправия.

Токаев призвал Москву и Киев к переговорам

Токаев призвал Москву и Киев к переговорам

Лайф напоминает: на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 сентября президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает Запад в усилиях по противодействию обходу ограничений. Позже он объяснился за это высказывание и заверил, что Казахстан не превратился в анти-Россию. Токаев подчеркнул, что Астана по-прежнему придерживается курса на сотрудничество с Москвой.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Никита Осипов
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