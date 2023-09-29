"Продукт западной пропаганды": Токаева уличили в попытке усидеть на всех стульях сразу
Политобозреватель Перла: Токаев пытается усидеть на всех стульях сразу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сначала сказал, что страна будет соблюдать санкции против РФ, а потом заявил, что государство не является анти-Россией, пытается усидеть на всех стульях сразу и работает в интересах Запада. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
Эксперт полагает, что Токаев просто "не понимает, кто победит" в противостоянии с Западом и что в таком случае будет с Казахстаном. Сейчас политик, по мнению специалиста, пытается сделать для своей страны что-то хорошее и обеспечить мирное будущее. Причём это является лучшим вариантом оценки происходящего, убеждён политобозреватель.
"Худший вариант я сформулировал бы так: Токаев — продукт 35 лет западной пропаганды. Он не верит в победу России над Западом. Не способен в это поверить. И действует исходя из своего понимания неизбежности нашего поражения", — отметил он.
Перла считает, что России в любом случае надо перестраивать отношения с Казахстаном, причём делать это нужно исходя из принципиального неравноправия.
Лайф напоминает: на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 сентября президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает Запад в усилиях по противодействию обходу ограничений. Позже он объяснился за это высказывание и заверил, что Казахстан не превратился в анти-Россию. Токаев подчеркнул, что Астана по-прежнему придерживается курса на сотрудничество с Москвой.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER