"Продукт западной пропаганды": Токаева уличили в попытке усидеть на всех стульях сразу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сначала сказал, что страна будет соблюдать санкции против РФ, а потом заявил, что государство не является анти-Россией, пытается усидеть на всех стульях сразу и работает в интересах Запада. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Эксперт полагает, что Токаев просто "не понимает, кто победит" в противостоянии с Западом и что в таком случае будет с Казахстаном. Сейчас политик, по мнению специалиста, пытается сделать для своей страны что-то хорошее и обеспечить мирное будущее. Причём это является лучшим вариантом оценки происходящего, убеждён политобозреватель.

"Худший вариант я сформулировал бы так: Токаев — продукт 35 лет западной пропаганды. Он не верит в победу России над Западом. Не способен в это поверить. И действует исходя из своего понимания неизбежности нашего поражения", — отметил он.