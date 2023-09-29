"Сидит, но не правит": Зеленскому предрекли участь "голого короля"

Зреющее в Соединённых Штатах недовольство Владимиром Зеленским может вылиться если не его отставкой, то как минимум ограничением полномочий. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, сообщает "Царьград".

"Американские политики прислали на Украину целую программу, которая сделает Зеленского "голым королём". То есть он будет сидеть, но не править", — сказал Олейник.

Экс-парламентарий добавил, что американцы уже хотят прибрать к рукам правоохранительные органы Незалежной. Кроме того, недавно Соединённые Штаты призвали Зеленского учредить специальную антикоррупционную прокуратуру, которая де-факто будет подчиняться Вашингтону. Причём они настаивают, чтобы этот орган был наравне с Генпрокуратурой Украины и обязательно наделён правом экстрадиции. То есть в случае воровства украинских чиновников смогут судить в США.

Олейник считает, что в конце концов Зеленского могут превратить в фигуру наподобие премьер-министра в Армении, так как парламентом избрать лидера проще, чем народным голосованием.