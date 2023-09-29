Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель "мерседеса" задержан

Водитель "мерседеса", сбивший людей в центре Москвы на Большой Никитской улице, задержан. По факту ДТП столичным управлением Следственного Комитета возбуждено уголовное дело.

Кадры с места ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, где водитель "мерседеса" сбил несколько человек. Видео © t.me / SHOT

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — уточнили в СК.

Как узнал телеграм-канал SHOT, специалисты провели осмотр машины, на которой водитель влетел в толпу. Также стало известно, что одна пострадавшая в аварии находится в реанимации: именно её доставали из-под колёс иномарки.

Работавшие на месте ДТП полицейские изъяли из машины виновника аварии бутылку с неизвестной жидкостью коричневого цвета и некий пакет. Был ли водитель трезв — неизвестно, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.