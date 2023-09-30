Посольство России в Ливии рассмешили предупреждения США
Посольство РФ рассмешили слова США о нежелательности сближения Ливии с Россией
Предупреждение США ливийским властям о нежелательности сближения Триполи с Москвой вызывает лишь смех. С таким комментарием в телеграм-канале выступило диппредставительство России в Ливии.
"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", — указано в сообщении.
Речь идёт о заявлении представителя Белого дома, озвученном 29 сентября. В интервью одному из телеканалов он сообщил, что Америка предупредила командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и других представителей страны о нежелательности сближения с Россией.
Беспокойство Штатов вызвала недавняя встреча президента России Владимира Путина и командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. А ранее делегация Минобороны РФ посетила Ливию по приглашению властей этой страны. Представители военного ведомства под предводительством замглавы министерства Юнус-Бека Евкурова прибыли туда по приглашению Хафтара.
Unsplash