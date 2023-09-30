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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 07:25
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Посольство России в Ливии рассмешили предупреждения США

Посольство РФ рассмешили слова США о нежелательности сближения Ливии с Россией

Предупреждение США ливийским властям о нежелательности сближения Триполи с Москвой вызывает лишь смех. С таким комментарием в телеграм-канале выступило диппредставительство России в Ливии.

"Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер", — указано в сообщении.

Речь идёт о заявлении представителя Белого дома, озвученном 29 сентября. В интервью одному из телеканалов он сообщил, что Америка предупредила командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и других представителей страны о нежелательности сближения с Россией.

СМИ: Американский бизнесмен отправлял наёмников и оружие в Ливию для помощи Хафтару
СМИ: Американский бизнесмен отправлял наёмников и оружие в Ливию для помощи Хафтару

Беспокойство Штатов вызвала недавняя встреча президента России Владимира Путина и командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. А ранее делегация Минобороны РФ посетила Ливию по приглашению властей этой страны. Представители военного ведомства под предводительством замглавы министерства Юнус-Бека Евкурова прибыли туда по приглашению Хафтара.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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