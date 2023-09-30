Посольство России в Ливии рассмешили предупреждения США

Предупреждение США ливийским властям о нежелательности сближения Триполи с Москвой вызывает лишь смех. С таким комментарием в телеграм-канале выступило диппредставительство России в Ливии.

Речь идёт о заявлении представителя Белого дома, озвученном 29 сентября. В интервью одному из телеканалов он сообщил, что Америка предупредила командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и других представителей страны о нежелательности сближения с Россией.