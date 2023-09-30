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30 сентября, 08:13

Лайф выяснил, как в Кремле защищаются от ковида на фоне подъёма заболеваемости

В Кремле поставили системы очистки воздуха на фоне роста заболеваемости ковидом

<p>Система очистки, установленная в Кремле. Обложка © LIFE</p>

Система очистки, установленная в Кремле. Обложка © LIFE

На фоне новостей о подъёме заболеваемости ковидом в России в Кремле усиливают меры по борьбе с болезнью. На фото Лайфа — фотокаталитическая система очистки и обеззараживания воздуха.

Судя по сайту производителя устройства, оно предназначено для очистки воздуха от молекулярных органических загрязнителей, бактерий, вирусов и спор плесневелых грибов.

Песков рассказал Лайфу, планируют ли в Кремле вводить масочный режим

Песков рассказал Лайфу, планируют ли в Кремле вводить масочный режим

Напомним, всего за неделю заболеваемость ковидом в РФ увеличилась сразу на 22,3%. Такая динамика наблюдается в 74 регионах страны, в 14 из которых показатель выше среднероссийского. По данным СМИ, главный ковидный госпиталь в московской Коммунарке возобновит свою работу при увеличении числа новых случаев до десяти тысяч ежесуточно.

Александр Юнашев
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