Лайф выяснил, как в Кремле защищаются от ковида на фоне подъёма заболеваемости

На фоне новостей о подъёме заболеваемости ковидом в России в Кремле усиливают меры по борьбе с болезнью. На фото Лайфа — фотокаталитическая система очистки и обеззараживания воздуха.

Судя по сайту производителя устройства, оно предназначено для очистки воздуха от молекулярных органических загрязнителей, бактерий, вирусов и спор плесневелых грибов.

Напомним, всего за неделю заболеваемость ковидом в РФ увеличилась сразу на 22,3%. Такая динамика наблюдается в 74 регионах страны, в 14 из которых показатель выше среднероссийского. По данным СМИ, главный ковидный госпиталь в московской Коммунарке возобновит свою работу при увеличении числа новых случаев до десяти тысяч ежесуточно.