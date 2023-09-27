Названо число суточных заболевших, при котором снова откроют ковидный госпиталь в Коммунарке

Главный ковидный госпиталь в Коммунарке (Новая Москва) возобновит работу, если количество заболевших коронавирусом за сутки превысит 10 тысяч человек. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, начался активный обзвон добровольцев, работавших во времена пандемии, у которых уточняют, смогут ли они снова встать в строй, если потребуется.