Названо число суточных заболевших, при котором снова откроют ковидный госпиталь в Коммунарке
Mash узнал о готовности ковидного госпиталя в Коммунарке возобновить работу
Главный ковидный госпиталь в Коммунарке (Новая Москва) возобновит работу, если количество заболевших коронавирусом за сутки превысит 10 тысяч человек. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, начался активный обзвон добровольцев, работавших во времена пандемии, у которых уточняют, смогут ли они снова встать в строй, если потребуется.
Сегодня ситуация с заболевшими, по официальным данным, далека от критической. Среднее число заразившихся, которые поступают в больницы, — 2200 в сутки. Это в 10 раз меньше пиковых пандемийных показателей, когда ежедневно госпитализировали по 20 000 человек.
Ранее Лайф писал, что в России нет случаев нового варианта коронавируса "пирола". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. Однако на прошедшей неделе в России было зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Кроме того, в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации.
Агентство "Москва"/ Денис Воронин