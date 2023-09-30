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30 сентября, 11:19

"Какая мощь! До слёз!": Лепс, Чичерина и Маленко покорили сердца россиян песней "Русские маяки"

Лепс, Чичерина и Маленко выпустили песню "Русские маяки" в честь новых регионов

Народный артист РФ Григорий Лепс, заслуженная артистка Юлия Чичерина и поэт Влад Маленко выпустили песню "Русские маяки" ко Дню воссоединения новых регионов с РФ. Клип на новую композицию опубликован на ютуб-канале Лепса.

Песня "Русские маяки". Видео © Youtube / Григорий Лепс – Официальный Канал

Это наша дорога
Среди звёзд и крестов:
Достоевский и Гоголь,
Менделеев, Попов.

Сквозь туман петроградский,
Всем дождям вопреки,
Видел в небе Вернадский
Русские Маяки!

Маленко выступил автором слов и музыки к композиции, участие в написании инструментала принял и Лепс. Режиссёром клипа стал Алексей Голубев. Сразу после премьеры ролик посмотрели тысячи человек. Отзывы восторженные.

"Духоподъёмная песня! Низкий поклон авторам и исполнителям!", "Поклон от русской матери. До слёз!", "Какая мощь!", "Уважение всем, кто создал это творение!", "Русский солдат, живи вечно", "Песня — шедевр, проникает глубоко в сердце. С нами Бог, а за нами — наши великие предки!" гласят комментарии под видео.

День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября

Сегодня поздравления звучат не только от артистов. Всех жителей РФ с этим памятным днём уже поздравил Владимир Путин, записав видеообращение. Российский лидер поблагодарил народ за патриотический настрой и сплочённость в эти нелёгкие времена, а также подчеркнул, что сегодня граждане вместе создают общее будущее. Кроме того, с поздравлением выступил и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Обложка ©

Youtube / Григорий Лепс – Официальный Канал

Александра Мышляева
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