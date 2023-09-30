"Какая мощь! До слёз!": Лепс, Чичерина и Маленко покорили сердца россиян песней "Русские маяки"

Народный артист РФ Григорий Лепс, заслуженная артистка Юлия Чичерина и поэт Влад Маленко выпустили песню "Русские маяки" ко Дню воссоединения новых регионов с РФ. Клип на новую композицию опубликован на ютуб-канале Лепса.

Песня "Русские маяки". Видео © Youtube / Григорий Лепс – Официальный Канал

Это наша дорога

Среди звёзд и крестов:

Достоевский и Гоголь,

Менделеев, Попов.



Сквозь туман петроградский,

Всем дождям вопреки,

Видел в небе Вернадский

Русские Маяки!

Маленко выступил автором слов и музыки к композиции, участие в написании инструментала принял и Лепс. Режиссёром клипа стал Алексей Голубев. Сразу после премьеры ролик посмотрели тысячи человек. Отзывы восторженные.

"Духоподъёмная песня! Низкий поклон авторам и исполнителям!", "Поклон от русской матери. До слёз!", "Какая мощь!", "Уважение всем, кто создал это творение!", "Русский солдат, живи вечно", "Песня — шедевр, проникает глубоко в сердце. С нами Бог, а за нами — наши великие предки!" — гласят комментарии под видео.