Генштаб Канады шокировала скорость пополнения Россией арсенала

Россия пополняет запасы боеприпасов намного быстрее, чем ожидалось. Об этом в эфире радиостанции Radio-Canada заявил начальник канадского генштаба генерал Уэйн Эйр.

Согласно материалам, с февраля прошлого года в Канаде не было произведено ни одного дополнительного снаряда калибра 155 мм. И если страна будет вынуждена использовать боеприпасы так же, как и Киев, то их количества хватит всего на несколько дней.

"Это вызывает всё большую тревогу, так как, если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось", — подчеркнул генерал.

Вместе с тем военный посетовал на не самое лучшее состояние канадских танков. Как отметил Эйр, не все оставшиеся на вооружении страны боевые машины на сегодняшний день находятся в рабочем состоянии. Причина тому — дефицит запасных частей и специалистов.