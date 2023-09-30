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30 сентября, 12:48

Генштаб Канады шокировала скорость пополнения Россией арсенала

Глава Генштаба Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого

Россия пополняет запасы боеприпасов намного быстрее, чем ожидалось. Об этом в эфире радиостанции Radio-Canada заявил начальник канадского генштаба генерал Уэйн Эйр.

Согласно материалам, с февраля прошлого года в Канаде не было произведено ни одного дополнительного снаряда калибра 155 мм. И если страна будет вынуждена использовать боеприпасы так же, как и Киев, то их количества хватит всего на несколько дней.

"Это вызывает всё большую тревогу, так как, если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось", — подчеркнул генерал.

Вместе с тем военный посетовал на не самое лучшее состояние канадских танков. Как отметил Эйр, не все оставшиеся на вооружении страны боевые машины на сегодняшний день находятся в рабочем состоянии. Причина тому — дефицит запасных частей и специалистов.

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Кстати, ранее Канада пообещала Украине очередной пакет военной помощи, в рамках которого согласилась передать 482 миллиона долларов и танки Leopard 2. Вот только транш будет передан в течение "следующих нескольких лет", пишут СМИ. Как объявил премьер Джастин Трюдо, в пакет войдут 35 беспилотников, боеприпасы и лёгкая техника. Кроме того, Оттава пообещала помочь с обучением пилотов управлению истребителями F-16.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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