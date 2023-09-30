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30 сентября, 17:34

Крымский мост временно перекрыт

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили без объяснения причин. Соответствующее объявление опубликовано в 19:46 в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на переезде.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении.

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А ранее для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую в результате теракта утром 17 июля. Восстановительные работы завершили с опережением сроков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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