Крымский мост временно перекрыт
Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили без объяснения причин. Соответствующее объявление опубликовано в 19:46 в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на переезде.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении.
А ранее для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую в результате теракта утром 17 июля. Восстановительные работы завершили с опережением сроков.
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ТАСС / Сергей Мальгавко