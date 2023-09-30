Концерт "Россия – Донбасс – Новороссия" в Москве посетили 65 тысяч человек
Порядка 65 тысяч человек посетили митинг-концерт, который прошёл на Красной площади под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия" в честь первой годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В Москве на Красной площади состоялся праздничный митинг-концерт, посвящённый первой годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии в полном объёме обеспечили правопорядок и безопасность на мероприятии, в котором приняли участие 65 тысяч москвичей и гостей столицы", — сказала она.
Напомним, что 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается первая годовщина тех событий. В праздничном видеообращении глава государства поблагодарил народ за патриотический настрой и сплочённость и подчеркнул, что россияне создают общее будущее.
ТАСС / Александр Щербак