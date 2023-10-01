Баку объявил в международный розыск бывшего президента Карабаха

Баку объявил в международный розыск экс-президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев объявил, что всего было заведено 300 уголовных дел и более 300 человек объявлены в международный розыск. В Баку отметили, что эти люди совершили преступления в Карабахе, Баку собрал доказательства и намерен наказать преступников.

Также прокурор призвал сдаться всех, кто объявлен в розыск. Четверо преступников уже задержаны, добавил Алиев.