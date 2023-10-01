Баку объявил в международный розыск бывшего президента Карабаха
Бывшего президента Карабаха Арутюняна объявили в розыск
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Баку объявил в международный розыск экс-президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев объявил, что всего было заведено 300 уголовных дел и более 300 человек объявлены в международный розыск. В Баку отметили, что эти люди совершили преступления в Карабахе, Баку собрал доказательства и намерен наказать преступников.
Также прокурор призвал сдаться всех, кто объявлен в розыск. Четверо преступников уже задержаны, добавил Алиев.
Ранее азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха Левона Мнацаканяна. Всё произошло, когда он пытался попасть в армянский Горис. А до этого при попытке въехать в Горис был задержан экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания.