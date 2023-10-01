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1 октября, 11:54

Баку объявил в международный розыск бывшего президента Карабаха

Бывшего президента Карабаха Арутюняна объявили в розыск

<p>Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON</p>

Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Баку объявил в международный розыск экс-президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев объявил, что всего было заведено 300 уголовных дел и более 300 человек объявлены в международный розыск. В Баку отметили, что эти люди совершили преступления в Карабахе, Баку собрал доказательства и намерен наказать преступников.

Также прокурор призвал сдаться всех, кто объявлен в розыск. Четверо преступников уже задержаны, добавил Алиев.

Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Советник главы Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Ранее азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха Левона Мнацаканяна. Всё произошло, когда он пытался попасть в армянский Горис. А до этого при попытке въехать в Горис был задержан экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян. Госпогранслужба Азербайджана опубликовала его фото после задержания.

Александра Мышляева
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