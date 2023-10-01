В ДНР заявили о риске третьей мировой из-за враждебного шага Бундестага

Поставки ракет Taurus Киеву для атак по территории России могут положить начало третьей мировой войне, если будут одобрены. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя призывы руководителя комитета по обороне Бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман как можно скорее передать это вооружение Украине для ударов по Крыму.