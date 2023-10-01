В ДНР заявили о риске третьей мировой из-за враждебного шага Бундестага
Гагин: Возможная отправка Киеву ракет Taurus может стать началом мировой войны
Поставки ракет Taurus Киеву для атак по территории России могут положить начало третьей мировой войне, если будут одобрены. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя призывы руководителя комитета по обороне Бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман как можно скорее передать это вооружение Украине для ударов по Крыму.
"В Бундестаге Германии снова неймётся ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым в принципе открыть новый фронт, третью мировую войну развязать. Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним", — заявил Гагин.
Ранее в WSJ появился материал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует передачу Киеву ракет Taurus из-за опасений, что в таком случае придётся отправлять и немецких специалистов для помощи в обслуживании техники, а российская сторона расценит это как прямую конфронтацию с Берлином. По информации издания, правительство ФРГ уже одобрило передачу ракет Киеву, но в итоге инициативу заблокировал Шольц. А 30 сентября депутат Бундестага Циммерман призвала одобрить отправку Украине ракет и передать их в самые кратчайшие сроки.
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