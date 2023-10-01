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Опубликовано 1 октября 2023, 20:11
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В США предупредили Киев о незавидном будущем

Ветеран разведки США Риттер: Режим в Киеве падёт из-за военного давления России

Киевский режим может пасть, в случае если Россия продолжит планомерное военное давление на фоне снижения боеспособности ВСУ. Такого мнения о перспективах конфликта придерживается отставной разведчик США Скотт Риттер.

По словам ветерана американских ВС, описанный подход, очевидно, увеличит продолжительность кризиса. Однако в конечном счёте Москва сможет достичь нужного результата, так как украинское правительство перестанет существовать.

"России не нужно давить педаль в пол. Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране", — поделился Риттер в интервью журналисту Сайрусу Янссену.

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Виновником всех провалов украинской армии Запад объявит Владимира Зеленского, считает бывший разведчик. Именно поэтому политика попросту сольют за ненадобностью, рассказывал Риттер ранее.

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Илья Пушкарев
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