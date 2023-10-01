Киевский режим может пасть, в случае если Россия продолжит планомерное военное давление на фоне снижения боеспособности ВСУ. Такого мнения о перспективах конфликта придерживается отставной разведчик США Скотт Риттер.

По словам ветерана американских ВС, описанный подход, очевидно, увеличит продолжительность кризиса. Однако в конечном счёте Москва сможет достичь нужного результата, так как украинское правительство перестанет существовать.

"России не нужно давить педаль в пол. Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране", — поделился Риттер в интервью журналисту Сайрусу Янссену.