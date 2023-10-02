Закон о ленд-лизе для Украины в США истёк, так и не пригодившись

В Соединённых Штатах 30 сентября истёк срок действия закона о ленд-лизе для Украины. Американский лидер Джо Байден подписал его в мае прошлого года, но нормативный акт так и не был использован, сообщило издание "Страна.ua".

В газете напомнили, что в Киеве называли принятие документа "историческим шагом". В рамках закона США планировали воспользоваться опытом отправки оружия Советскому Союзу в годы ВОВ, избегая лишней бюрократии. Впрочем, эта практика не пригодилась Вашингтону, который и так поставлял Украине военную помощь без оплаты и условий.

"Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали", — подытожили журналисты.