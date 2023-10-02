Россиянам объяснили, почему уценённые овощи и фрукты — это настоящая отрава

Нередко на прилавках магазинов и рынков можно заметить уценённые овощи и фрукты — как правило, они уже подгнили и стали настоящей отравой для организма. О том, какими последствиями для здоровья может обернуться их употребление, Лайфу рассказала заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" по Москве и Московской области Ирина Козырева.

"Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность. Если не повезёт, то последствия могут быть достаточно серьёзными. Плесень и гниль — настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь кажущийся только немного подпорченным плод", — предупредила эксперт.

Как только начинается процесс гниения, в здоровые ткани плода поступают микотоксины — вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов. Даже самые малые количества этих веществ обладают нежелательным эффектом и способны со временем накапливаться в организме.

Микотоксины оказывают разное отрицательное действие на организм, в том числе: снижают иммунитет;

повреждают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт;

вызывают болезни крови, септические ангины, дерматиты, судороги, острую боль;

нарушают гормональное равновесие и репродуктивную функцию.

При этом микотоксины очень стойкие: их не смоешь водой, не уничтожишь ни варкой, ни жаркой, ни заморозкой. Их нельзя удалить частичной обрезкой. Если овощ наполовину подгнил, это значит, что и "здоровая" часть уже заражена микотоксинами, отметила Козырева.