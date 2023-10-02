Россиянам объяснили, почему уценённые овощи и фрукты — это настоящая отрава
Эксперт Козырева: Подгнившие овощи содержат плесень и токсины
Нередко на прилавках магазинов и рынков можно заметить уценённые овощи и фрукты — как правило, они уже подгнили и стали настоящей отравой для организма. О том, какими последствиями для здоровья может обернуться их употребление, Лайфу рассказала заместитель заведующего лабораторией филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" по Москве и Московской области Ирина Козырева.
"Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность. Если не повезёт, то последствия могут быть достаточно серьёзными. Плесень и гниль — настоящая отрава, которая насыщает токсинами весь кажущийся только немного подпорченным плод", — предупредила эксперт.
Как только начинается процесс гниения, в здоровые ткани плода поступают микотоксины — вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов. Даже самые малые количества этих веществ обладают нежелательным эффектом и способны со временем накапливаться в организме.
Микотоксины оказывают разное отрицательное действие на организм, в том числе:
- снижают иммунитет;
- повреждают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный тракт;
- вызывают болезни крови, септические ангины, дерматиты, судороги, острую боль;
- нарушают гормональное равновесие и репродуктивную функцию.
При этом микотоксины очень стойкие: их не смоешь водой, не уничтожишь ни варкой, ни жаркой, ни заморозкой. Их нельзя удалить частичной обрезкой. Если овощ наполовину подгнил, это значит, что и "здоровая" часть уже заражена микотоксинами, отметила Козырева.
Кстати, плесень может подстерегать вас не только в продуктах, но и... в осенней листве! Именно поэтому нужно быть осторожными во время прогулок в парках и осенних фотосессий. Врач Александра Филёва рекомендует держать при себе антисептики и антигистаминные препараты.
LIFE / Владимир Суворов