Макрон пожаловался на нехватку жандармов во Франции

Дефицит стражей правопорядка сильно ударил по безопасности на всей территории Франции. Наличие такой проблемы в эфире телеканала France 3 признал президент страны Эмманюэль Макрон.

Глава государства напомнил, что число полицейских в стране заметно сократилось за последнее время. Нехватка жандармов и привела к повышению уровня преступности, добавил он.