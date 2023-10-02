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2 октября, 19:46

Макрон пожаловался на нехватку жандармов во Франции

Макрон: Франция испытывает проблемы с безопасностью из-за нехватки полицейских

Дефицит стражей правопорядка сильно ударил по безопасности на всей территории Франции. Наличие такой проблемы в эфире телеканала France 3 признал президент страны Эмманюэль Макрон.

Глава государства напомнил, что число полицейских в стране заметно сократилось за последнее время. Нехватка жандармов и привела к повышению уровня преступности, добавил он.

"Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду", — посетовал Макрон.

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Тем временем французский лидер продолжает терять уважение со стороны соотечественников. Всё чаще публичные выступления президента сопровождаются осуждающими свистами и недовольным гулом.

Обложка ©

ТАСС / AP / Christophe Ena

Илья Пушкарев
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