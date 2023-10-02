Макрон пожаловался на нехватку жандармов во Франции
Макрон: Франция испытывает проблемы с безопасностью из-за нехватки полицейских
Дефицит стражей правопорядка сильно ударил по безопасности на всей территории Франции. Наличие такой проблемы в эфире телеканала France 3 признал президент страны Эмманюэль Макрон.
Глава государства напомнил, что число полицейских в стране заметно сократилось за последнее время. Нехватка жандармов и привела к повышению уровня преступности, добавил он.
"Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду", — посетовал Макрон.
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Тем временем французский лидер продолжает терять уважение со стороны соотечественников. Всё чаще публичные выступления президента сопровождаются осуждающими свистами и недовольным гулом.
ТАСС / AP / Christophe Ena