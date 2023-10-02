В США объяснили, как Киев начал терять западных партнёров, получая от них мощные оплеухи
CNN: Западные партнёры обрушили серию неожиданных ударов по Украине
Ключевые западные партнёры обрушили серию неожиданных ударов по Украине, это показывает возрастающие риски для страны. Такое мнение высказал журналист CNN Стивен Коллинсон.
Он напомнил, что Конгресс США принял законопроект о госрасходах без пункта о новой финансовой помощи Киеву, а в Словакии победу на выборах в парламент одержала партия Smer. Её лидер Роберт Фицо ранее обещал прекратить поставки оружия ВСУ.
"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к её размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей, одним из первых и самых верных союзников Киева", — указал Коллинсон.
Военная и финансовая помощь Украине всё больше начинает зависеть от избирательных кампаний в западных странах, что, по мнению обозревателя, играет на руку России.
То, что вектор Братиславы после прошедших выборов изменится, ранее отметили и в США. Как указали в журнале Newsweek, Киев может лишиться поставок значимого оружия от своего европейского партнёра.
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