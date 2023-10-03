Индия с угрозами решила выслать около 40 канадских дипломатов

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

"Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября", — сказано в записи.

При этом тех представителей, которые останутся в Индии после указанной даты, могут лишить дипломатического иммунитета, предупредили в Нью-Дели. МИД Канады и индийское правительство отказались от комментариев на запрос газеты.