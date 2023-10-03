Житель Забайкальского края пытался поджечь военкомат, чтобы отомстить за брата

В посёлке Чернышевск Забайкальского края местный житель безуспешно пытался поджечь военкомат. Своими действиями он хотел показать неуважение к офицерам части, где служит его брат. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что 26-летний безработный Сергей приехал на своём автомобиле UAZ Hunter к военному комиссариату на улице Журавлёва. Он поджёг кусок ткани и бросил его. В итоге тряпка даже не долетела до здания и упала. Возгорания не было.

После случившегося мужчину задержали. Он пояснил, что своим поступком хотел показать неуважение к офицерам части, в которой служит его брат. Тот был наказан за то, что ходил в самоволку. В отношении поджигателя возбудили уголовные дела по статьям о покушении на теракт и умышленном повреждении имущества. Ему грозит до 20 лет колонии. Ранее он был судим за разбой и кражу.