Украинский военный расстрелял двух сослуживцев в центре Киева

В центре Киева в ночь на 3 октября произошла стрельба: украинский военный расстрелял двух сослуживцев и скрылся с места. Спустя два часа его задержали. Об инциденте сообщает издание "Страна".

"Сегодня около 01:30 на улице Лаврской между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия", — рассказал источник издания.

Солдат, убивший сослуживцев, был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.