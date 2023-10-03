Украинский военный расстрелял двух сослуживцев в центре Киева
Украинский военный расстрелял двух сослуживцев в центре Киева. Обложка © Телеграм-канал "Политика страны"
В центре Киева в ночь на 3 октября произошла стрельба: украинский военный расстрелял двух сослуживцев и скрылся с места. Спустя два часа его задержали. Об инциденте сообщает издание "Страна".
"Сегодня около 01:30 на улице Лаврской между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия", — рассказал источник издания.
Солдат, убивший сослуживцев, был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
А в начале сентября возле одного из кафе в Ростовской области был избит и расстрелян из травматического пистолета участник СВО. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Хирурги провели успешную операцию, вытащив из тела пострадавшего пять пуль. По факту нападения было возбуждено уголовное дело, обидчик военного арестован.