Турист онемел и ослеп после отравления сардинами во Франции

Во Франции сардины чуть не лишили жизни мужчину и сделали его слепым. Об этом сообщает CBS News.

В начале сентября Мэтт Джексон и Кристи Беннер из Калифорнии решили совершить путешествие по Франции. Во время одной из остановок в Бордо они пошли в винный бар Tchin Tchin Wine bar, взяв в качестве закуски к алкоголю колбасную нарезку и сардины. После бара пара отправилась поужинать в другой ресторан.

На следующий день Джексону стало плохо во время велосипедной прогулки по виноградникам. Его мучили головокружение и проблемы со зрением. По пути в больницу мужчине стало ещё хуже: мышцы начали неметь, а сам он перестал нормально глотать. Медики спустя некоторое время диагностировали у Джексона ботулизм.

Из-за позднего применения лекарства у американца начались осложнения: он лишился зрения и способности говорить. И только в конце сентября врачи смогли вывести мужчину из критического состояния. Теперь ему потребуется долгая реабилитация.

Ботулизм — тяжёлое заболевание, при котором поражается нервная система продолговатого и спинного мозга. Болезнь развивается из-за попадания в организм воды или пищи с содержанием ботулотоксина. Пострадал от тухлой рыбы не только Джексон, но и ещё 25 человек, которые пробовали закуску в заведении в Бордо. Медики не смогли спасти одну женщину, а ещё шесть человек находятся в больнице.