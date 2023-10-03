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3 октября, 10:13

Ортопед объяснил, почему стельки из флиса лучше, чем из силикона

Ортопед Ильченко: При разнице в длине ног в 1,5 см нужны индивидуальные стельки

Ортопедические стельки могут решить сразу несколько проблем. Они снимают нагрузку на позвоночник, помогают в профилактике плоскостопия и косолапости, обеспечивают амортизацию при ходьбе. О том, как выбрать лучшие стельки, Лайфу рассказал Денис Ильченко, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине "Европейского медицинского центра" (EMC).

"При жалобах на боль в стопах или в суставах ног стоит задуматься об ортопедических стельках. Актуальным является их использование, если есть дискомфорт при длительной ходьбе, а также во время занятий спортом", — отметил врач.

При выборе стелек Ильченко призвал обратить внимание на вид и материал. Так, основная часть стельки, супинатор, может быть жёсткой или мягкой. Для классической офисной обуви ортопед рекомендует жёсткий вариант, а для спортивной обуви — мягкий. Для ботинок лучший вариант — стельки из пластика или карбона.

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А с силиконом врач советует быть осторожнее: эти стельки, как правило, не имеют супинатора и не обеспечивают должной степени коррекции стопы. Обратите внимание на кожу и флис.

Ильченко советует отдать предпочтение офлайн-магазинам, где можно примерить и потрогать товар. Если же вы выбираете стельки впервые или у вас есть выраженные специфические деформации стопы, то лучше сначала проконсультироваться с врачом.

"Довольно частая проблема пациентов — разница в длине ног. Только с помощью специалиста можно определить её наиболее точно. Например, при клинически значимой разнице в полтора сантиметра и больше необходимы компенсация и изготовление индивидуальных стелек. Также частая проблема — выраженное плоскостопие. Индивидуальные стельки дают возможность регулировать высоту супинатора и положение метатарзальной подушечки, которая помогает снизить нагрузку на передний отдел стопы", добавил ортопед.

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А ранее травматолог-ортопед Михаил Игнатов назвал обувь – убийцу здоровья ног и организма. В случае неправильного выбора обуви человек рискует не только лишиться былой продуктивности, но и получить травму, предупредил доктор.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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