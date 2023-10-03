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Опубликовано 3 октября 2023, 12:42
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Российские военные лишили ВСУ завода по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки

МО РФ: В украинском Павлограде уничтожены цеха по выпуску топлива и взрывчатки

В районе города Павлограда Днепропетровской области российские военные уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 3 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Продукция этого завода служила нуждам ВСУ.

"Уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ", сообщили в российском военном ведомстве.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 37 оборонных предприятий страны получили повреждения в результате российских ракетных атак. Так, недавно российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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