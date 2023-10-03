Российские военные лишили ВСУ завода по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки

В районе города Павлограда Днепропетровской области российские военные уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 3 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Продукция этого завода служила нуждам ВСУ.