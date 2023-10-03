Российские военные лишили ВСУ завода по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки
МО РФ: В украинском Павлограде уничтожены цеха по выпуску топлива и взрывчатки
В районе города Павлограда Днепропетровской области российские военные уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 3 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Продукция этого завода служила нуждам ВСУ.
"Уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ", — сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 37 оборонных предприятий страны получили повреждения в результате российских ракетных атак. Так, недавно российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ