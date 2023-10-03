Регион

Уведомления отключены

3 октября, 12:42

Российские военные лишили ВСУ завода по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки

МО РФ: В украинском Павлограде уничтожены цеха по выпуску топлива и взрывчатки

В районе города Павлограда Днепропетровской области российские военные уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Такие данные озвучила на брифинге во вторник, 3 октября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Продукция этого завода служила нуждам ВСУ.

"Уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ", сообщили в российском военном ведомстве.

Морской вокзал в Одессе оказался уничтожен после взрывов

Морской вокзал в Одессе оказался уничтожен после взрывов

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 37 оборонных предприятий страны получили повреждения в результате российских ракетных атак. Так, недавно российские войска ударили беспилотниками по судостроительному предприятию на Украине, где из импортных деталей собирали так называемые морские дроны — безэкипажные катера, которые Киев использует для атак.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров