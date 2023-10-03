Политолог объяснил, как ратификация Римского статута скажется на политике Армении

Международный уголовный суд (МУС) является коррумпированной организацией, подчиняющейся спецслужбам США и Британии, с подачи которых и был выписан "ордер" на "арест" президента России Владимира Путина. Поэтому, как считает политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков, ратификация Арменией Римского статута свидетельствует о том, что Ереван перешёл на сторону агрессивной антироссийской политики.

"То, что Армения сейчас по воле [премьера Армении Никола] Пашиняна присоединяется к этому статуту, — это свидетельство того, что они выбирают агрессивно антироссийскую политику", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".