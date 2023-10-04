Захарова объяснила причину сохранения безвиза для украинцев

Российская сторона по гуманитарным соображениям сохраняет для граждан Украины безвизовый порядок въезда и выезда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, Москва неоднократно заявляла, что не будет уподобляться Киеву и не собирается отыгрываться на простых гражданах, которые хотят поддерживать родственные и духовные связи.