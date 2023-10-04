Захарова объяснила причину сохранения безвиза для украинцев
Захарова: Безвиз для граждан Украины будет сохранён по гуманитарным соображениям
Российская сторона по гуманитарным соображениям сохраняет для граждан Украины безвизовый порядок въезда и выезда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, Москва неоднократно заявляла, что не будет уподобляться Киеву и не собирается отыгрываться на простых гражданах, которые хотят поддерживать родственные и духовные связи.
"Исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим будет сохранён", — подчеркнула Захарова на брифинге.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Лайф также писал, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию на основании внутреннего украинского паспорта или заграничного, дипломатического или служебного паспортов, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.
VK / МИД России