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4 октября, 09:30

Захарова объяснила причину сохранения безвиза для украинцев

Захарова: Безвиз для граждан Украины будет сохранён по гуманитарным соображениям

Российская сторона по гуманитарным соображениям сохраняет для граждан Украины безвизовый порядок въезда и выезда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, Москва неоднократно заявляла, что не будет уподобляться Киеву и не собирается отыгрываться на простых гражданах, которые хотят поддерживать родственные и духовные связи.

"Исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим будет сохранён", — подчеркнула Захарова на брифинге.

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Напомним, Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля 2022 года. Эта мера, по его словам, необходима в рамках противодействия "беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" страны. Лайф также писал, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию на основании внутреннего украинского паспорта или заграничного, дипломатического или служебного паспортов, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребёнке.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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