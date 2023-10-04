Песков заявил о "плотном изучении" финансовой ситуации в "Роснано"

Правительство России "очень плотно занимается" изучением ситуации в корпорации "Роснано", в которой есть "большая финансовая дыра". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определённые успехи. Но, если вы помните, президент РФ вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом", — сказал представитель Кремля.