Песков заявил о "плотном изучении" финансовой ситуации в "Роснано"
Правительство России "очень плотно занимается" изучением ситуации в корпорации "Роснано", в которой есть "большая финансовая дыра". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определённые успехи. Но, если вы помните, президент РФ вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее "Роснано" заявило, что больше не может исполнять обязательства по долгам. В связи с этим в корпорации допускают возможность стать банкротом, если власти не примут решение восстановить её ликвидность. На конец июня долг "Роснано" составлял 95,56 миллиарда рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры.
LIFE / Павел Баранов