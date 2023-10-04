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4 октября, 10:20

Песков заявил о "плотном изучении" финансовой ситуации в "Роснано"

Правительство России "очень плотно занимается" изучением ситуации в корпорации "Роснано", в которой есть "большая финансовая дыра". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определённые успехи. Но, если вы помните, президент РФ вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее "Роснано" заявило, что больше не может исполнять обязательства по долгам. В связи с этим в корпорации допускают возможность стать банкротом, если власти не примут решение восстановить её ликвидность. На конец июня долг "Роснано" составлял 95,56 миллиарда рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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