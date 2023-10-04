Волочкова советует "оторвать жопу от дивана" авторам комментариев под скандальным фото со шпагатом
Волочкова назвала себя патриотом после критики за фото со шпагатом на памятнике
Анастасия Волочкова. Обложка © Предоставлено Лайфу
Балерина Анастасия Волочкова назвала себя патриотом России в ответ на критику из-за шпагата на памятнике подвигу лётчиков времён Великой Отечественной войны. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом, комментируя недавнее скандальное фото.
"Я могу вам вот что сказать: я — патриот России. Вы мне вот в упрёк ставите — не вы, а вот люди непонятные, просто кошёлки, которые сидят в своих трущобах и следят за жизнью Волочковой, ставят в упрёк, что я возле бутафорского самолёта на "Мосфильме" сфотографировалась и взмах моей ноги лёг на крыло этого самолёта? И вы из этого делаете какое-то событие, за которое вы меня хотите сейчас как-то, не знаю, обвинить?" — сказала Волочкова.
Она выразила недоумение по поводу того, что к её фотографии со шпагатом на памятнике проявили столько внимания. По её словам, она одержима творчеством, в отличие от "быдла", которое следит за ней и пишет комментарии в соцсетях. Волочкова отметила, что она, будучи патриотом страны, в отличие от многих артистов, никуда не уехала.
По словам балерины, она представляла Россию на самых лучших мировых сценах и 20 лет приглашает зрителей на свои выступления совершенно бесплатно. Она считает, что если людям интересна её фотография, то, значит, она "существует и интересна для них". Также Волочкова отметила, что на фотографии, которую все обсуждают, очень красивые брюки и её стройные ноги.
"Понимаете, я не ем ничего, у меня утром два салатных листа, а вечером два варёных яйца всмятку. Я стройная, подтянутость тела поддерживаю в балетном зале каждый день. А вот эти кошёлки, которые пишут, — они бы жопу свою оторвали с дивана. И не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я", — сказала Волочкова.
Ранее Лайф писал о том, что в аккаунте балерины Анастасии Волочковой в соцсети появилось фото её знаменитого шпагата прямо на памятнике подвигу лётчиков времён Великой Отечественной войны. В комментариях к публикации пользователи обрушились с критикой на знаменитость, осуждая её поступок. А депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что "полузабытая" балерина пытается любыми способами напомнить общественности о собственной персоне.