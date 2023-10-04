Волочкову попросили проверить ещё по двум статьям УК за шпагат на памятнике

Общественники из общероссийского движения "Ветераны России" попросили главу СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова проверить балерину Анастасию Волочкову по статьям о хулиганстве и вандализме. Поводом стал скандальный снимок звезды в полушпагате на памятнике лётчикам.

"Считаем, что такие действия Анастасии Волочковой представляют собой не только акт хулиганства и вандализма, но и явное осквернение символа памяти павших воинов. В настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию и растёт патриотизм, подобные поступки становятся особенно неприемлемыми и вызывают особое возмущение", — отмечают общественники в своём обращении.

"Ветераны России" предложили балерине самой признаться в осквернении памятника, принести извинения и выразить уважение к защитникам Отечества.

По статьям УК РФ о вандализме и хулиганстве артистке могут грозить серьёзные наказания, включая штраф от двух до пяти миллионов рублей, до 480 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет.

Напомним, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". Однако поклонники не оценили фотосессию и призвали балерину удалить пост, чтобы не позориться. Некоторые пользователи пошли дальше и написали на звезду заявление в полицию. Её уже проверяют на предмет осквернения символов воинской славы России.