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4 октября, 16:04

Посол Израиля Бродский удалил видео с гимном украинских националистов

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский удалил видео, где две девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) спели "Червону калину" — неофициальный гимн украинских националистов. Запись была размещена в его телеграм-канале.

Вынесены приговоры азовцам* за обстрелы домов в Мариуполе

Вынесены приговоры азовцам* за обстрелы домов в Мариуполе

Напомним, что "Червона калина" считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"**. Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. На это обратили внимание в МИД РФ.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

** Запрещённая в России террористическая организация.

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Никита Осипов
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