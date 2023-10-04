Посол Израиля Бродский удалил видео с гимном украинских националистов
Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский удалил видео, где две девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) спели "Червону калину" — неофициальный гимн украинских националистов. Запись была размещена в его телеграм-канале.
Напомним, что "Червона калина" считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"**. Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. На это обратили внимание в МИД РФ.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
** Запрещённая в России террористическая организация.