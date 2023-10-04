Психолог рассказала, что можно и нельзя дарить на День учителя

День учителя для педагогов является одним из психологически значимых событий, поэтому к выбору подарка надо подойти ответственно. Как отметила психолог Марина Владыкина, при покупке важно учитывать личные качества и интересы преподавателя.

"В этот день они могут получить обратную связь и благодарность за свою работу, что поможет им чувствовать себя более нужными и преданно заниматься любимым делом", — отметила она в беседе с телеканалом "360".

Эксперт призвала отказаться от подарков, связанных с алкоголем и табаком, так как это может быть недопустимо в некоторых школах. Не подойдут для праздника и духи, мыло, а также косметика, ведь это предметы личной гигиены. Кроме того, следует избегать дорогих презентов — их тоже могут принять по-разному.

Вместо них лучше обратить внимание на вещи, которые выражают уважение. Так, хорошим подарком будет праздничная открытка, где можно написать слова благодарности, или книга, которая будет интересна педагогу. Классическим вариантом являются цветы — некоторые из них символизируют что-то определённое. Так, роза означает любовь, а лилия — чистоту и покой.

Не стоит забывать и про подарочный сертификат, например, в кафе или SPA. А если преподаватель является заядлым любителем кофе или чая, то он точно обрадуется качественным сортам. Можно собрать набор или составить букет, добавив сладости. Из более практичных вещей — красивые ручка и блокнот, которые особенно подойдут тем, кто всегда всё записывает.