Московский школьник угрожал учителям и одноклассникам мультитулом

Пятиклассник, который угрожал ножом одноклассникам и учителям в московской школе № 1208, принёс в учебное учреждение мультитул. По данным телеграм-канала SHOT, 12-летний Никита П. взял многофункциональный складной инструмент на уроки, игрался с ним, а потом стал вести себя агрессивно. В итоге его заперли в кабинете и вызвали полицейских.

Охранники рассказали о мультитуле, которым московский школьник угрожал учителям и одноклассникам. Видео © Telegram / SHOT

Позже мальчика задержали полицейские, которые допросили его и родителей, — всех уже отпустили. Также правоохранители пообщались с сотрудниками школы и охранниками. Последние сейчас пишут объяснительную по поводу того, была ли угроза окружающим или, как они говорят, ученик просто похвастался перед одноклассниками.