ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен
В ФАС России возбудили антимонопольные дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Об этом заявили в кабмине.
"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — отметили в Правительстве РФ.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.
ТАСС / Александр Демьянчук