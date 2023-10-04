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4 октября, 18:50

ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен

В ФАС России возбудили антимонопольные дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Об этом заявили в кабмине.

"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — отметили в Правительстве РФ.

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России после запрета экспорта

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России после запрета экспорта

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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