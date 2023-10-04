ФАС возбудила дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен

В ФАС России возбудили антимонопольные дела против представителей независимых АЗС из-за завышения цен на топливо. Об этом заявили в кабмине.

"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", — отметили в Правительстве РФ.