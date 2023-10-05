Претендент на пост спикера Палаты представителей выступил против помощи Киеву
Кандидат в спикеры Палаты представителей США Джордан выступил против помощи Киеву
Кандидат на должность спикера Палаты представителей США республиканец Джим Джордан. Обложка © Getty Images / Drew Angerer
Кандидат на должность спикера Палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против финансирования Украины. Его заявление приводит телеканал CNN.
Журналисты уточнили, будет ли он выступать за финансирование Украины в случае избрания, на что республиканец ответил отрицательно.
"Я против этого (выделения средств Украине. — Прим. Лайфа). Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Самые серьёзные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность", — пояснил Джордан.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.