Претендент на пост спикера Палаты представителей выступил против помощи Киеву

Кандидат на должность спикера Палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против финансирования Украины. Его заявление приводит телеканал CNN.

Журналисты уточнили, будет ли он выступать за финансирование Украины в случае избрания, на что республиканец ответил отрицательно.

"Я против этого (выделения средств Украине. — Прим. Лайфа). Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Самые серьёзные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность", — пояснил Джордан.