В Курской области 67 населённых пунктов остались без электричества после атаки ВСУ на электроподстанции

В Курской области порядка 67 населённых пунктов остались без электричества после атаки украинских войск на электроподстанции. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, беспилотник ВСУ в ночь на 5 октября сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа Суджанского района. В результате атаки без электричества осталось 14 населённых пунктов. К счастью, пострадавших нет.

Также в ночное время украинский БПЛА сбросил два СВУ на центральную электроподстанцию посёлка Глушково Глушковского района. Без света осталось 53 населённых пункта. Пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, которые уже приступили к восстановлению электроснабжения.