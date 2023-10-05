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5 октября, 05:15

В Курской области 67 населённых пунктов остались без электричества после атаки ВСУ на электроподстанции

В Курской области 67 населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ

В Курской области порядка 67 населённых пунктов остались без электричества после атаки украинских войск на электроподстанции. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, беспилотник ВСУ в ночь на 5 октября сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа Суджанского района. В результате атаки без электричества осталось 14 населённых пунктов. К счастью, пострадавших нет.

Также в ночное время украинский БПЛА сбросил два СВУ на центральную электроподстанцию посёлка Глушково Глушковского района. Без света осталось 53 населённых пункта. Пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, которые уже приступили к восстановлению электроснабжения.

При обстреле Курской области кассетными снарядами пострадала женщина

При обстреле Курской области кассетными снарядами пострадала женщина

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали объекты в трёх районах Курской области. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, удару подверглись объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

В брянском посёлке нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

В брянском посёлке нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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