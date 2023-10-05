В Иркутске предполагаемого педофила отпустили под подписку

В Иркутске задержан педофил, который заманивал детей в квартиру. По данным SHOT, у мужчины психическое заболевание.

В отношении Николая Ш. возбудили дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего". Фото © SHOT

На 40-летнего жителя Топкинского микрорайона Николая Ш. в подразделение по делам несовершеннолетних пожаловались родители. Они уверяют, что извращенец пытается затащить их детей домой и изнасиловать. На данный момент удалось доказать один факт педофилии: мужчина пытался совратить девятиклассницу в соцсетях.