В Иркутске предполагаемого педофила отпустили под подписку
SHOT: В Иркутске задержан предполагаемый педофил, заманивавший детей в квартиру
В Иркутске задержан педофил, который заманивал детей в квартиру. По данным SHOT, у мужчины психическое заболевание.
В отношении Николая Ш. возбудили дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего". Фото © SHOT
На 40-летнего жителя Топкинского микрорайона Николая Ш. в подразделение по делам несовершеннолетних пожаловались родители. Они уверяют, что извращенец пытается затащить их детей домой и изнасиловать. На данный момент удалось доказать один факт педофилии: мужчина пытался совратить девятиклассницу в соцсетях.
В сентябре этого года (ещё перед задержанием) подозреваемого поставили на учёт в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. В отношении Николая Ш. возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего" и пока отпустили под подписку о невыезде.
Ранее Лайф писал, что в Татарстане перед судом предстанет 41-летний житель Казани, который в течение 13 лет насиловал несовершеннолетних родственниц. А в Челябинске женщина устроила групповой секс с двумя школьниками. Россиянка отметила, что всё было по обоюдному согласию, теперь ей грозит уголовное дело.