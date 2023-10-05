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5 октября, 10:33

"Юбочки и воротнички": Биолог объяснил, как отличить съедобные опята от несъедобных

Биолог Опарин: Несъедобные опята имеют плёнчатое кольцо под шляпкой

Грибникам нужно быть предельно внимательными во время сбора опят в лесу. Как не спутать съедобные грибы с ложными, несъедобными, пояснил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин в беседе с Лайфом.

Так, по словам эксперта, прежде чем собирать опята, нужно оценить их внешний вид и особенности. За помощью можно обратиться к опытным грибникам. Ложные опята отличаются от обычных отсутствием "юбочки" или "воротничка" — так называют плёнчатое кольцо под шляпкой. Чтобы не запутаться, старые опята лучше не собирать вообще, так как у них со временем пропадают "юбочки".

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Эксперт дал ряд рекомендаций, как сохранить свежесть и полезные свойства опят:

  • Собирайте грибы на здоровых и несломанных деревьях. Лучше отдавать предпочтение молодым опятам, так как они нежные и вкусные.
  • Не кладите в корзину опята, на которых сидят черви и другие вредители.
  • Аккуратно очищайте грибы от земли и грязи, используя мягкую щётку.
  • После сбора осенние опята следует употребить за несколько дней, не забыв обработать их в течение двух-трёх часов после сбора.

"Если хранение необходимо, поместите грибы в закрытый пластиковый пакет, чтобы предотвратить скопление влаги и запахов. В холодильнике такой пакет может храниться сутки, максимум двое", пояснил собеседник Лайфа.

Кроме того, эксперт отметил, что опята могут долго храниться при быстрой заморозке. После очистки и нарезки грибы нужно убрать в пластиковые контейнеры или пакеты и поместить в морозильник. Сушка также является одним из популярных способов хранения опят. Грибы необходимо нарезать на ломтики, положить в тарелку и просушить в хорошо проветриваемом месте или с помощью специальной сушилки, заключил Опарин.

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Ранее Опарин рассказал, что опёнок содержит витамин D, кальций, калий и магний. Этот гриб содержит вещества, которые способствуют очищению печени и улучшению её функций.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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