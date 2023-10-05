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5 октября, 09:49

Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнений в Индии

Генконсульство РФ: Трое россиян заблокированы в зоне наводнений на севере Индии

Трое российских туристов оказались заблокированы в индийском штате Сикким из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщили в Генконсульстве России в Калькутте, сотрудники ведомства поддерживают связь с местными властями. Пострадавших среди наших соотечественников нет.

Кадры наводнения в индийском штате Сикким. Видео © X (Twitter) / Sikkim Express

"Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", — говорится в сообщении.

В результате наводнения в штате Сикким почти три тысячи человек оказались в зоне бедствия. Иностранные туристы не могут покинуть регион из-за разрушенной транспортной инфраструктуры. По последним данным, жертвами разгула стихии стали 14 человек, ещё 102 числятся пропавшими без вести.

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Ранее Лайф писал об урагане "Даниэль", который обрушился на восток и северо-восток Ливии. Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. Жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи на фоне трагедии.

Обложка ©

X (Twitter) / sidhshuk

Наталья Исакова
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