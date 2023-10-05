Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнений в Индии

Трое российских туристов оказались заблокированы в индийском штате Сикким из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщили в Генконсульстве России в Калькутте, сотрудники ведомства поддерживают связь с местными властями. Пострадавших среди наших соотечественников нет.

"Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", — говорится в сообщении.

В результате наводнения в штате Сикким почти три тысячи человек оказались в зоне бедствия. Иностранные туристы не могут покинуть регион из-за разрушенной транспортной инфраструктуры. По последним данным, жертвами разгула стихии стали 14 человек, ещё 102 числятся пропавшими без вести.