"Особенные учителя": Дефектологи и педагоги рассказали о работе с необычными детьми

Издание Super.ru подготовило ко Дню учителя спецпроект "Особенные учителя" о педагогах, которые обучают необычных детей. В центре внимания — истории четырёх преподавателей. Они работают с необычными учениками, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и ребята, находящиеся на длительном лечении.

"Если я буду жалеть ребёнка, то не смогу разглядеть его потенциал", — поделилась одна из участниц спецпроекта, тьютор Юниана Счастливенко.

Также в проекте приняли участие дефектолог Юлия Головина, преподаватель математики и информатики Екатерина Феоктистова, учитель русского языка Ксения Тарасова. Всех героинь объединяет общая цель — дать детям не просто знания, а инструменты, которые пригодятся им в будущем. Их цель — социализировать подопечных, стать примером осознанного взрослого человека, готового выслушать и помочь. О процессе обучения, коммуникации с необычными учениками, сложностях, выработанных нюансах взаимодействия читайте в интервью героинь.