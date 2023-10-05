"Чтобы не пил и любил мамочку": Девочка обклеила дом объявлениями, чтобы найти себе папу

Весь двор на одной из улиц Екатеринбурга оказался обклеен объявлениями о знакомстве. Такой бумажный "Тиндер" запустила семилетняя девочка для того, чтобы найти себе отца, а маме — мужа.

"Ищу хорошего мужа для мамы. Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, если ты ещё и учитель — хорошо. Мама говорит, что мужчина должен быть умным, а учителя очень умные. И у меня будет умный папа, который помогает с домашними заданиями", — написала школьница в листовках, указав телефон.

Журналисты E1.ru позвонили по номеру, трубку взяла мама отважной девочки. Женщина призналась, что дочь даже не предупредила её, что собирается искать себе папу. По словам екатеринбурженки, с супругом она разошлась очень давно, с дочкой мужчина не общается.