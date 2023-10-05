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5 октября, 13:58

"Чтобы не пил и любил мамочку": Девочка обклеила дом объявлениями, чтобы найти себе папу

В Екатеринбурге девочка обклеила двор объявлениями о поиске мужа для мамы

<p>Объявление, которым девочка обклеила весь двор в Екатеринбурге, чтобы найти папу. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/family/2023/10/05/72777920/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Объявление, которым девочка обклеила весь двор в Екатеринбурге, чтобы найти папу. Обложка © E1.ru

Весь двор на одной из улиц Екатеринбурга оказался обклеен объявлениями о знакомстве. Такой бумажный "Тиндер" запустила семилетняя девочка для того, чтобы найти себе отца, а маме — мужа.

"Ищу хорошего мужа для мамы. Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, если ты ещё и учитель — хорошо. Мама говорит, что мужчина должен быть умным, а учителя очень умные. И у меня будет умный папа, который помогает с домашними заданиями", — написала школьница в листовках, указав телефон.

Журналисты E1.ru позвонили по номеру, трубку взяла мама отважной девочки. Женщина призналась, что дочь даже не предупредила её, что собирается искать себе папу. По словам екатеринбурженки, с супругом она разошлась очень давно, с дочкой мужчина не общается.

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Ранее Лайф рассказывал про менее радостную историю из Новосибирска. Сообщалось, что женщина выставила объявление о продаже ребёнка. Причём цену не указала, "продавец" была готова её сообщить только по запросу. СК возбудил уголовное дело. Позже мать выставленного на продажу ребёнка рассказала свою версию.

Никита Осипов
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