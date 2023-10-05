Глава Верховного суда объяснил, может ли продавец менять цену товара из-за сбоя

Интернет-продавцы не имеют права в одностороннем порядке менять объявленную покупателю цену товара, ссылаясь на технический сбой в работе сайта. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"При осуществлении торговли в Интернете продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта", — отметил Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Руководитель ВС подчеркнул, что особое значение в сфере предпринимательства имеет принцип свободы договора, который обеспечивает сторонам возможность по своему усмотрению определить содержание взаимных обязательств. Лебедев добавил, что Верховный суд обратил внимание судов на допустимость заключения альтернативных соглашений о применимом праве.