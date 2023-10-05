Глава Верховного суда объяснил, может ли продавец менять цену товара из-за сбоя
Глава ВС Лебедев: Интернет-продавец не может менять цену на товар из-за сбоя
Интернет-продавцы не имеют права в одностороннем порядке менять объявленную покупателю цену товара, ссылаясь на технический сбой в работе сайта. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"При осуществлении торговли в Интернете продавец не вправе в одностороннем порядке изменять цену, объявленную покупателю при заключении договора, в том числе ссылаясь на технический сбой в работе интернет-сайта", — отметил Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Руководитель ВС подчеркнул, что особое значение в сфере предпринимательства имеет принцип свободы договора, который обеспечивает сторонам возможность по своему усмотрению определить содержание взаимных обязательств. Лебедев добавил, что Верховный суд обратил внимание судов на допустимость заключения альтернативных соглашений о применимом праве.
Напомним, летом 2021 года житель Волгограда в результате технического сбоя на сайте ЦУМа приобрёл большое количество люксовой одежды по цене в 846 раз ниже реальной. Самая дорогая вещь в его корзине стоила 129 рублей. Однако через некоторое время магазин вернул деньги и отказался доставлять товар, в результате чего мужчина подал в суд. Верховный суд допустил, что покупатели могут пользоваться такими сбоями, и отправил дело на пересмотр. Однако Дзержинский районный суд Волгограда в конце августа отклонил иск мужчины.
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