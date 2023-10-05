Путин: Россия добьётся поставленных задач спецоперации

"Мы спокойно идём к достижению своих целей, и уверен, мы их добьёмся — реализации этих задач, которые мы перед собой ставили", — отметил он в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент напомнил, что в течение девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" — и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по ним. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.