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5 октября, 15:37

Путин: Россия добьётся поставленных задач спецоперации

Россия добьётся поставленных задач специальной военной операции (СВО), так как есть понимание того, как правильно реализовывать цели. Это подчеркнул президент Владимир Путин.

"Мы спокойно идём к достижению своих целей, и уверен, мы их добьёмся — реализации этих задач, которые мы перед собой ставили", — отметил он в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

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Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент напомнил, что в течение девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" — и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по погибшим. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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