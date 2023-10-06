7 фраз родителей, которые испортят судьбу любого ребёнка

В общении с ребёнком или подростком всегда стоит следить за словами, которые говорят родители. Даже оправдания по типу "сказал сгоряча" не помогут склеить разбитое сердце малыша. И если одни слова могут ранить и обидеть, то другие отразятся на всей будущей взрослой жизни чада. LIFE поговорил с психологом Эленой Гамаюн и выяснил, какие фразы должны быть у родителей под запретом.

"Ты такой неловкий, всё ты ломаешь"

Родительские фразы, которые ломают детям жизнь. Фото © Shutterstock

Подобная фраза, по словам эксперта, даёт ребенку обратную связь: у него ничего не получается и всё, что он делает, не приносит результата. Таким образом подрастающий человек начинает бояться что-то делать.

"Руки у тебя не из того места растут" и "Ты ни на что не годен"

Эти фразы перекрывают ребёнку в дальнейшем желание достигать каких-либо целей. Вселяют в него большую неуверенность в себе и страх начинать новые дела. Элена Гамаюн Психолог

"Все дети нормальные, а ты как всегда"

Психолог Элена Гамаюн рассказывает, что такие фразы-сравнения в дальнейшем занижают самооценку и ребёнок начинает идентифицировать себя с неудачами, неуспехом, считает себя хуже других.

"Когда ребёнок вырастает, особенно девочка, это приводит к тому, что женщина не может найти достойного мужчину, не может построить нормальные отношения", — раскрывает мысль специалист.

Из-за таких фраз у детей могут быть проблемы в учёбе. Потому что запустится программа "ты ни на что не годен", то есть будет идти перекрывание любых дел и начинаний.

"Как ты мне надоел", "Я тебя ненавижу", "Лучше бы я тебя не рожала/сдала в детский дом"

Семь фраз от матерей, которые сломают ребёнку психику и жизнь. Фото © Shutterstock

Такие слова вызывают у ребёнка ощущение нелюбви от родителей, особенно матери, чувство потери близкого. Возникает страх беспомощности.

Беспомощность и страх убирают почву из-под ног. У ребёнка способны развиться нервозность, тревожность, когда мама уходит на работу. Он может подумать, что его бросили. Элена Гамаюн Психолог

По словам психолога, когда ребёнок идёт, например, в детский сад и мама уходит, тоже может подумать, что его бросили, начнёт спрашивать: "Заберёте ли вы меня?" Из-за всего этого развивается тревожность, которая может перерасти в психосоматические заболевания.

Вообще, как рассказывает психолог Элена Гамаюн, когда мама демонстрирует нелюбовь к своему ребёнку, то растит в нём очень сильную обиду. Это тяжёлое чувство на маму тот будет нести всю свою жизнь. "Это очень сильно мешает доверяться в отношениях, очень сильно мешает контактированию с противоположным полом", — подчёркивает специалист.