Путин рассказал, в чём был прав Янукович
Путин: Янукович был прав, что выступал против условий евроассоциации Украины
Бывший президент Украины Виктор Янукович был прав, когда выступал против условий евроассоциации страны, но это было использовано как повод для государственного переворота. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В своё время президент Янукович, кстати говоря, не отказываясь от ассоциации с Евросоюзом, сказал, что нужно дополнительно просто проработать эти вопросы, потому что считает, что условия договора о создании этой ассоциации с Евросоюзом несут серьёзные угрозы для украинской экономики", — сообщил Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что в проектах документов об ассоциации Украины и ЕС в качестве условий было указано открытие границ и создание условий, невозможных для существования экономики Незалежной. Путин напомнил, что европейские товары более конкурентоспособны. Он добавил, что втягивание в аналитические структуры ЕС также лишало Киев некоторых преимуществ, что при объективной оценке показывает правоту Януковича.
Как сообщал Лайф, в ходе выступления Путин также подчеркнул, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Глава государства напомнил, что в течение девяти лет Киев "бомбил, стрелял, танки применял", вёл "натуральную войну против Донбасса" — и никто на Западе не считал погибших детей, никто не плакал по погибшим. Путин также добавил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, потому что у России нет интереса отвоёвывать какие-либо территории.
ТАСС / Владимир Гердо