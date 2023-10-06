Украинцы на шикарных авто подтолкнули жителей Словакии выбрать "пророссийскую" партию
FT: Простые словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях
Простые словаки, отдавшие свои голоса за партию "Курс — социальная демократия", возмущены вниманием властей к помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, чей журналист посетил деревню Чонковце, находящуюся в десяти километрах от границы с Незалежной.
Так, почти половина из 540 её жителей отдали свой голос за политсилу, выступающую против продолжения поддержки Киева. По словам бывшего мэра населённого пункта Яна Скибы, за последний год настроение у селян поменялось.
"Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии", — сказал он.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победу одержала левоцентристская партия "Курс — социальная демократия", лидер которой — бывший премьер-министр республики Роберт Фицо. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и заявлял, в частности, что новые власти Украины сами виновны в вооружённом конфликте 2014 года. По мнению сенатора Алексея Пушкова, победа партии является плохим сигналом для врагов РФ.
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