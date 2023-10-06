Простые словаки, отдавшие свои голоса за партию "Курс — социальная демократия", возмущены вниманием властей к помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, чей журналист посетил деревню Чонковце, находящуюся в десяти километрах от границы с Незалежной.

Так, почти половина из 540 её жителей отдали свой голос за политсилу, выступающую против продолжения поддержки Киева. По словам бывшего мэра населённого пункта Яна Скибы, за последний год настроение у селян поменялось.

"Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии", — сказал он.