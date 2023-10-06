Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на училище в Хомсе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с атакой беспилотника террористов на военное училище в Хомсе.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.