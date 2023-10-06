Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на училище в Хомсе
Путин осудил атаку террористов на военное училище в сирийском Хомсе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с атакой беспилотника террористов на военное училище в Хомсе.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что российская сторона намерена и впредь тесно сотрудничать с сирийскими партнёрами в борьбе с терроризмом. Он попросил передать свои слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, 5 октября беспилотник террористов нанёс удар по военному училищу в Хомсе, когда там проходила церемония выпуска курсантов. На мероприятии также присутствовал министр обороны страны Али Махмуд Аббас. На данный момент известно о минимум 80 погибших и 240 пострадавших, среди них есть женщины и дети.
ТАСС / Владимир Гердо